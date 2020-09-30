Apple выпускает вторую бета-версию iOS 14.2 и iPadOS 14.2

Apple выпустила бета-версию 2 iOS 14.2 для зарегистрированных разработчиков через две недели после выпуска первой бета-версии iOS 14.2. Другие новые выпуски Apple сегодня включают macOS 11 Big Sur beta 9 и watchOS 7.1 beta 2.

iOS 14.2 beta 2 доступна разработчикам через беспроводное обновление в приложении «Настройки». Как обычно, если обновление не сразу появляется для загрузки, продолжайте проверять, поскольку иногда требуется несколько минут, чтобы развернуть его для всех зарегистрированных разработчиков. Обновление имеет номер сборки 18B5061e для пользователей iPhone и занимает чуть более 1 ГБ.

В iOS 14.2 обновлены элементы управления воспроизведением на экране блокировки наряду с переработанными элементами управления AirPlay 2 в Центре управления. Еще одно из новых изменений в iOS 14.2 — это новый переключатель Shazam, который можно добавить в Центр управления.

Чтобы добавить новый переключатель распознавания музыки Shazam в Центр управления, сначала убедитесь, что вы используете бета-версию iOS 14.2 для разработчиков, которая выходит сегодня. Затем откройте приложение «Настройки», выберите «Центр управления» и найдите Shazam под заголовком «Дополнительные элементы управления». Затем вы можете добавить переключатель Shazam и переставить его по своему усмотрению.

Apple также выпустила для разработчиков macOS 11 Big Sur beta 9, iPadOS 14.2 beta 2, watchOS 7.1 beta 2 и tvOS 14.2 beta 2. Одна из жалоб на iOS 14.2 beta 1 заключалась в том, что из нее исключены некоторые новые функции Apple Watch Series 6 и новые циферблаты , поэтому в идеале это было исправлено в сегодняшнем выпуске beta 2.

Что касается iOS 14.1, вполне вероятно, что Apple сразу перейдет к 14.2 для бета-тестирования, это означает, что iOS 14.1 скоро станет широкой публикой — или Apple могла бы сохранить ее для запуска нового iPhone 12 в следующем месяце.

Также вторая бета-версия iOS 14.2 представляет новые символы Emoji 13, которые Apple анонсировала ранее в этом году в рамках Всемирного дня Emoji.

Новые варианты смайликов: ниндзя, обнимающиеся люди, черная кошка, бизон, муха, белый медведь, черника, фондю, пузырьковый чай и многое другое.

В обновлении также представлены 55 вариантов пола и оттенка кожи, а также новые смайлики с учетом пола, которые можно использовать в качестве альтернативы гендерным версиям, таким как человек с вуалью и человек в смокинге, а не текущие варианты женщина / мужчина.