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Apple выпускает Safari 15.1 для macOS Big Sur и macOS Catalina

Apple выпускает Safari 15.1 для macOS Big Sur и macOS Catalina
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Сегодня Apple выпустила Safari 15.1 для macOS Big Sur и macOS Catalina, предоставив пользователям Mac, у которых не установлена macOS Monterey, доступ к последним функциям Safari.

В Safari 15.1 повторно представлен предыдущий дизайн вкладок, который был доступен до Safari 15. В Monterey и Safari 15 Apple представила новый «компактный» вид, который изменил дизайн вкладок и объединил их с адресной строкой, но многим людям это не понравилось. этого дизайна.

В Safari 15.1 Apple отменила эти изменения в дизайне и вернула Safari его внешний вид до Монтерея, отказавшись от обновленного дизайна и функции, которая смешивала верхнюю панель в Safari с цветом фона веб-сайтов. Те, кому понравился новый дизайн, по-прежнему могут включить его в настройках Safari, но по умолчанию используется старый дизайн.

Safari можно загрузить на машины под управлением «macOS Big Sur» и macOS Catalina, выбрав «Системные настройки»> «Обновления». Если у вас установлена ​​«MacOS Monterey» 12.0.1, у вас уже есть Safari 15.1.

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