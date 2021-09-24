Apple выпускает обновление iOS 12.5.5 для старых iPhone с исправлением уязвимости нулевого дня

Сегодня Apple выпустила обновление iOS 12.5.5 для старых iPhone и iPad, на которых не работает текущая версия iOS, iOS 15.

Обновление можно загрузить по беспроводной сети, зайдя в приложение «Настройки», нажав «Общие» и выбрав опцию «Обновление программного обеспечения».

Пока нет информации о том, что включено в обновление iOS 12.5.5, но, согласно примечаниям к выпуску Apple, это обновление безопасности, которое устраняет уязвимости с CoreGraphics, WebKit и XNU. Apple сообщает, что она получила отчеты о том, что эти эксплойты использовались в «дикой природе», поэтому пользователи устройств iOS, все еще использующие iOS 12, должны немедленно выполнить обновление.

Согласно Bleeping Computer, по крайней мере, одна из ошибок, вероятно, использовалась для развертывания шпионского ПО NSO Pegasus на взломанных устройствах.

К устройствам, которые не могут быть обновлены до iOS 12, относятся iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPod touch 6, оригинальный iPad Air, iPad mini 2 и iPad mini 3.

Обновление: Apple также выпустила новое обновление безопасности 2021-006 для компьютеров под управлением macOS Catalina.