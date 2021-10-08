Apple выпускает новую публичную бета-версию macOS 12 Monterey

7 октября Apple предоставила публичным бета-тестерам новую публичную бета-версию macOS 12 Monterey, позволяющую лицам, не являющимся разработчиками, протестировать новое программное обеспечение macOS Monterey перед его публичным выпуском. Обновление появилось всего через день после того, как Apple предоставила разработчикам девятую бета-версию.

Публичные бета-тестеры могут загрузить обновление macOS 12 Monterey из раздела «Обновление программного обеспечения» приложения «Системные настройки» после установки соответствующего профиля с веб-сайта бета-версии программного обеспечения Apple.

MacOS Monterey представляет несколько крупных обновлений для операционной системы macOS. После выпуска Universal Control позволит использовать одну мышь, трекпад и клавиатуру на нескольких устройствах Mac или iPad , и теперь можно напрямую использовать AirPlay на Mac с iPhone , iPad или даже другого Mac.

Safari имеет обновленную панель вкладок и поддержку групп вкладок, чтобы упорядочить множество вкладок, а FaceTime теперь поддерживает пространственный звук, портретный режим ( только для Mac M1 ) и изоляцию голоса для устранения фонового шума. Функция SharePlay «FaceTime» (появится в обновлении Monterey) позволит пользователям Apple TV смотреть телевизор, слушать музыку и делиться своими экранами друг с другом.

Shared With You, еще одна новая функция, отслеживает музыку, ссылки, подкасты, новости и фотографии, которые люди отправляют в Сообщениях, выделяя их в соответствующих приложениях. В Notes есть новая функция Quick Note для записи мыслей, а приложение Shortcuts теперь доступно на Mac.

Специальный режим Focus помогает людям сосредоточиться на задаче, убирая отвлекающие факторы в зависимости от происходящего, а также есть обновленное приложение «Карты» с множеством новых функций. С помощью Live Text компьютеры Mac теперь могут обнаруживать текст на фотографиях или предоставлять на изображениях подробные сведения о животных, произведениях искусства, достопримечательностях, растениях и т. д. В новой бета-версии добавлена ​​поддержка Live Text для компьютеров Intel Mac .

Защита конфиденциальности почты скрывает IP-адрес и предотвращает отслеживание через невидимые пиксели, а iCloud Private Relay обеспечивает защиту просмотра Safari. В MacOS Monterey есть много других новых функций, полный обзор которых доступен в нашем обзоре MacOS Monterey.