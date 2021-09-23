Apple выпускает новую публичную бета-версию macOS 12 Monterey

22 сентября Apple представила новую публичную бета-версию macOS 12 Monterey для публичных бета-тестеров, что позволило лицам, не являющимся разработчиками, протестировать новое программное обеспечение macOS Monterey перед его публичным выпуском.

Публичные бета-тестеры могут загрузить обновление macOS 12 Monterey из раздела «Обновление программного обеспечения» приложения «Системные настройки» после установки соответствующего профиля с веб-сайта бета-версии программного обеспечения Apple .

MacOS Monterey представляет несколько крупных обновлений для операционной системы macOS. После выпуска Universal Control позволит использовать одну мышь, трекпад и клавиатуру на нескольких устройствах Mac или iPad , а теперь можно напрямую использовать AirPlay на Mac с iPhone , iPad или даже другого Mac.

Safari имеет обновленную панель вкладок и поддержку групп вкладок, чтобы упорядочить множество вкладок, а FaceTime теперь поддерживает пространственный звук, портретный режим (только для Mac M1) и изоляцию голоса для устранения фонового шума. Функция SharePlay «FaceTime» (появится в обновлении Monterey) позволит пользователям Apple TV смотреть телевизор, слушать музыку и делиться своими экранами друг с другом.

Shared With You, еще одна новая функция, отслеживает музыку, ссылки, подкасты, новости и фотографии, которые люди отправляют в Сообщениях, выделяя их в соответствующих приложениях. В Notes есть новая функция Quick Note для записи мыслей, а приложение Shortcuts теперь доступно на Mac.

Специальный режим Focus помогает людям сосредоточиться на задаче, убирая отвлекающие факторы в зависимости от происходящего, а также есть обновленное приложение «Карты» с множеством новых функций. С помощью Live Text компьютеры Mac теперь могут обнаруживать текст на фотографиях или предоставлять на изображениях подробные сведения о животных, произведениях искусства, достопримечательностях, растениях и т. Д. В новой бета-версии добавлена ​​поддержка Live Text для компьютеров Intel Mac .

Защита конфиденциальности почты скрывает IP-адрес и предотвращает отслеживание через невидимые пиксели, а iCloud Private Relay защищает браузер Safari. В «MacOS Monterey» есть много других новых функций, полный обзор которых доступен в нашем обзоре «MacOS Monterey».