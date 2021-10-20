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Apple выпускает macOS Monterey 25 октября

Apple выпускает macOS Monterey 25 октября
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После нескольких месяцев разработок и публичного бета-тестирования Apple сегодня объявила, что macOS Monterey будет официально запущен в понедельник, 25 октября.

«MacOS Monterey» имеет тот же дизайн, что и macOS Big Sur, но включает в себя несколько улучшений во всей системе. «MacOS Monterey» состоит из полностью переработанного Safari, ярлыков для Mac, Quick Note и Universal Control, которые появятся в будущем обновлении. «MacOS Monterey» также включает новые функции из iOS и iPadOS 15, такие, как Live Text, режимы фокусировки и SharePlay, которые также появятся в предстоящем обновлении.

«MacOS Monterey» совместим со всеми теми же компьютерами Mac, на которых работает «MacOS Big Sur», и ожидается появление некоторых старых моделей MacBook Air и iMac 2013 и 2014 годов. В прошлом месяце Apple выпустила iOS и «iPadOS 15», а также tvOS 15 и watchOS 8 , но MacOS Выпуск Monterey‌ отложили на более позднюю осень, чтобы совпасть с выпуском новых компьютеров Mac. Узнайте все, что вам нужно знать о MacOS Monterey и всех его новых функциях, используя наш обзор.

macOS Monterey
ASTERA
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