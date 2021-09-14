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Apple выпускает macOS Big Sur 11.6 с исправлениями безопасности

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Сегодня Apple выпустила macOS Big Sur 11.6, шестое крупное обновление операционной системы MacOS Big Sur, которое впервые было запущено в ноябре 2020 года. MacOS Big Sur‌ 11.6 выходит через месяц после выпуска macOS Big Sur 11.5.2 с исправлением ошибок.

Новое обновление «MacOS Big Sur» 11.6 можно загрузить на все подходящие Mac с помощью раздела «Обновление программного обеспечения» в Системных настройках.

Согласно примечаниям к выпуску Apple, «macOS Big Sur» повышает безопасность macOS и рекомендуется для всех пользователей. Apple также выпустила обновление безопасности 2021-005 для macOS Catalina, и оба обновления устраняют проблему, которая может позволить вредоносному PDF-файлу выполнить код. Apple сообщает, что ей известно об отчете о том, что эта ошибка могла активно использоваться.

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