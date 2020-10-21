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Apple выпускает iPadOS и iOS 14.1 с исправлением ошибок

21.10.2020 10:22

Вчера Apple выпустила iOS и iPadOS 14.1, первые крупные обновления для операционных систем iOS и iPadOS 14, выпущенные в сентябре. iOS и iPadOS 14.1 вышли через неделю после того, как Apple выпустила основные версии обновлений для разработчиков.

Обновление iOS 14.1 можно загрузить бесплатно, и оно доступно на всех подходящих устройствах по беспроводной связи в приложении «Настройки». Чтобы получить доступ к новому программному обеспечению, выберите «Настройки»> «Общие»> «Обновление ПО».

Согласно примечаниям к выпуску Apple, iOS 14.1 содержит ряд исправлений ошибок. Он решает серьезную проблему, из-за которой некоторые электронные письма отправлялись с неправильного псевдонима , и это исправление, которое будут рады видеть пользователи приложения Mail. Он также устраняет проблему, из-за которой виджеты и значки могут отображаться в неправильном размере, и исправляет ошибку в приложении «Калькулятор», которая могла препятствовать появлению нулей.

В обновлении также добавлена ​​поддержка воспроизведения и редактирования 10-битного HDR-видео в фотографиях на iPhone 8 и новее, а также улучшена совместимость с точками беспроводного доступа Ubiquiti.

Ожидается, что iOS 14.1 будет установлена ​​на iPhone 12 и 12 Pro, которые выйдут в эту пятницу. Apple также тестирует обновление iOS 14.2 и разослала разработчикам три бета-версии обновления iOS 14.2.

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