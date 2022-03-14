Apple выпускает iOS 15.4 и iPadOS 15.4 с разблокировкой маски Face ID, новыми смайликами, универсальным управлением и многим другим

Сегодня Apple выпустила iOS 15.4 и iPadOS 15.4 — четвертое крупное обновление операционных систем iOS и iPadOS 15 , выпущенное в сентябре 2021 года. iOS и iPadOS 15.4 выходят через месяц после выпуска iOS 15.3.1 и iPadOS 15.3.1.

Обновления iOS 15.4 и iPadOS 15.4 можно загрузить бесплатно, а программное обеспечение доступно на всех подходящих устройствах по беспроводной сети в приложении «Настройки». Чтобы получить доступ к новому программному обеспечению, выберите «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО».

В iOS 15.4 добавлена ​​возможность использовать Face ID при ношении маски, которая работает так же, как обычный «Face ID», но сканирует области вокруг глаз для аутентификации. В iPadOS 15.4 представлено универсальное управление , позволяющее управлять несколькими компьютерами Mac и iPad с помощью одной мыши/трекпада и клавиатуры.

Обновления также добавляют 37 новых символов эмодзи и закладывают основу для новой функции «Нажмите для оплаты на iPhone », которая позволяет iPhone, совместимым с NFC, принимать платежи через Apple Pay . Есть также обновления для добавления пользовательских доменов в iCloud Mail прямо на устройстве, улучшения Siri , новые функции Emergency SOS и многое другое. Полные примечания Apple к выпуску обновления приведены ниже:

Face ID

— Face ID при ношении маски на iPhone 12 и новее

— Apple Pay и автозаполнение пароля в приложениях и Safari можно использовать с Face ID при ношении маски

Эмодзи

— Новые смайлики, включая лица, жесты рук и предметы домашнего обихода, теперь доступны на клавиатуре эмодзи

— Смайлики рукопожатия позволяют выбирать отдельные тона кожи для каждой руки

FaceTime

— сеансы SharePlay можно инициировать непосредственно из поддерживаемых приложений.

Siri

— Siri может предоставлять информацию о времени и дате в автономном режиме на iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11 или новее

— Siri теперь включает дополнительный голос, расширяя разнообразие вариантов

Карты

прививок — поддержка цифрового сертификата ЕС о COVID в Health позволяет загружать и хранить поддающиеся проверке версии вакцинации против COVID-19, результатов лабораторных исследований и записей о выздоровлении

— карты вакцинации против COVID-19 в Apple Wallet теперь поддерживают формат цифрового сертификата ЕС о COVID

Этот выпуск также включает следующие усовершенствования для вашего iPhone:

— В переводе веб-страниц Safari добавлена ​​поддержка итальянского и китайского (традиционный)

— Приложение «Подкасты» добавляет фильтры эпизодов для сезонов, воспроизведенных, невоспроизведенных, сохраненных или загруженных выпусков

— Можно управлять собственными доменами электронной почты iCloud из настроек

— Новости предлагают улучшенное обнаружение аудиоконтента в ленте «Сегодня» и на вкладке «Аудио»

— Камеру на клавиатуре можно использовать для добавления текста в заметки и напоминания

— Ярлыки теперь поддерживают добавление, удаление или запрос тегов с помощью напоминаний

— Изменены настройки экстренного вызова SOS для использования вызова с удержанием для всех пользователей. Вызов с 5 нажатиями по-прежнему доступен в качестве опции в настройках экстренного вызова SOS.

— Крупный план в лупе использует сверхширокоугольную камеру на iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, чтобы помочь вам увидеть мелкие объекты

— Сохраненные пароли теперь могут включать ваши собственные заметки в настройках

Этот выпуск также включает исправления ошибок для вашего iPhone:

— Клавиатура может вставлять точку между набранными цифрами

— Виджеты новостей в представлении «Сегодня» могут не открывать статьи при касании

— Фотографии и видео могут не синхронизироваться с медиатекой

iCloud приложение «Книги»

— Live Listen может не выключаться при отключении в Центре управления