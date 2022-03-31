Apple выпускает iOS 15.4.1 с исправлением проблемы с разрядкой аккумулятора

Сегодня Apple выпустила iOS 15.4.1 и iPadOS 15.4.1 — небольшие обновления для операционных систем iOS и iPadOS 15 , выпущенных в сентябре. iOS 15.4.1 и iPadOS 15.4.1 выходят через две недели после запуска iOS 15.4.

Обновления iOS 15.4.1 и iPadOS 15.4.1 можно загрузить бесплатно, а программное обеспечение доступно на всех подходящих устройствах по беспроводной сети в приложении «Настройки». Чтобы получить доступ к новому программному обеспечению, выберите «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО».

Согласно примечаниям к выпуску Apple, обновление устраняет проблему, из-за которой батарея могла разряжаться быстрее, чем ожидалось, после обновления до iOS 15.4. Он также включает исправления для слуховых аппаратов Made for iPhone и устройств Брайля.

Это обновление включает в себя следующие исправления ошибок для вашего iPhone:

Аккумулятор может разряжаться быстрее, чем ожидалось, после обновления до iOS 15.4

Устройства Брайля могут перестать отвечать при навигации по тексту или отображении предупреждений.

Слуховые устройства Made for iPhone могут терять соединение с некоторыми сторонними приложениями.

iOS и iPadOS 15.4.1 устраняют проблему AppleAVD, из-за которой приложение могло выполнять произвольный код с привилегиями ядра. Apple говорит, что этот эксплойт, возможно, активно использовался, поэтому всем пользователям рекомендуется как можно скорее обновить его.

Apple также выпустила новые обновления tvOS 15.4.1, HomePod 15.4.1 и watchOS 8.5.1 вместе с обновлением iOS 15.4.1.