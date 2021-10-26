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Apple выпускает iOS 14.8.1 и iPadOS 14.8.1 с обновлениями безопасности

Apple выпускает iOS 14.8.1 и iPadOS 14.8.1 с обновлениями безопасности
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Сегодня Apple выпустила iOS и iPadOS 14.8.1, небольшие обновления операционных систем iOS и iPadOS 14. iOS и iPadOS 14.8.1 вышли более чем через месяц после выпуска iOS и iPadOS 14.8 , еще одного обновления исправления безопасности.

Обновления iOS и iPadOS 14.8.1 можно загрузить бесплатно, а программное обеспечение доступно на всех подходящих устройствах в беспроводном режиме в приложении «Настройки». Чтобы получить доступ к новому программному обеспечению, перейдите в «Настройки»> «Основные»> «Обновление ПО».

iOS и iPadOS 14.8.1 представляют несколько обновлений безопасности, и программное обеспечение рекомендуется для всех пользователей iPhone и iPad , которые продолжают использовать iOS 14. Согласно документу поддержки безопасности Apple , обновление устраняет ряд уязвимостей с помощью Sidecar , WebKit, Voice Control , строка состояния и многое другое.

Похоже, что большинство из этих уязвимостей не использовались в дикой природе, и Apple утверждает, что активно использовался только IOMobileFrameBuffer. Эта проблема может позволить приложению выполнять произвольный код с привилегиями ядра.

Apple сделала обновление до iOS 15 необязательным и разрешила людям оставаться на iOS 14, если они того пожелают. В результате Apple продолжает выпускать обновления iOS 14, но эти обновления будут сосредоточены на исправлениях безопасности и не будут вводить новые функции. Новые функции будут ограничены обновлениями до iOS 15‌, новейшей версии iOS.

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