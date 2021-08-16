Apple должна выплатить 300 миллионов долларов компенсации Optis Wireless Technology за нарушение нескольких патентов, связанных с технологией 4G LTE, постановило жюри Техаса.

В августе 2020 года присяжные установили, что Apple нарушила пять патентов Optis в области беспроводной связи и присудила компенсацию в размере 506 миллионов долларов, но судья Техаса отменил эту награду в апреле и назначил новое судебное разбирательство, чтобы сосредоточиться только на возмещении ущерба.

Окружной судья США Родни Гилстрап заявил, что первое жюри не смогло определить, была ли присуждена сумма на условиях FRAND (справедливой, разумной и недискриминационной основе), которые обычно требуются в стандартных важных патентных делах.

PanOptis и ее дочерние компании, Optis Wireless Technology, Optis Cellular Technology, Unwired Planet и Unwired Planet International, являются непрактикующими организациями, которые владеют патентами и получают доход от патентных тяжб, также известных как патентные тролли.

В заявлении Apple говорится: «Optis не производит продуктов, и ее единственная задача — подавать в суд на компании, использующие патенты, которые они накапливают. Мы продолжим защищать их от попыток получить необоснованные платежи за приобретенные ими патенты».

Источник — Astera.