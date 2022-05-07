Apple выплатит компенсацию пользователям iPhone 4S в размере 15 долларов

Владельцы старого смартфона iPhone 4S от компании Apple получат по 15 долларов в качестве компенсации за снижения производительности смартфона. Такую сумму получат пользователи из Нью-Йорка и Нью-Джерси исходя из данных коллективного иска.

В 2015 году разработчики выпустили iOS 9, которая снизила производительность смартфонов iPhone 4S, это произошло из-за программного ограничения.

Такие действия были умышленными, но скрывались Apple.

В этом же году против Apple из-за снижения производительности был подан коллективный иск.

На выплату компенсации Apple выделяет 20 млн долларов, и запускает специальную страницу, на которой можно подать заявку на выплату компенсации размере 15 долларов.