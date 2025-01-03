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Apple выплатит $95 млн: Siri записывала разговоры пользователей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 37 Опубликовано

Компания Apple согласилась выплатить 95 миллионов долларов для решения коллективного иска, в котором её голосового помощника Siri обвиняют в несанкционированной записи разговоров пользователей и передаче этих данных рекламодателям.

Владельцы устройств утверждали, что Siri случайно активировалась и записывала их разговоры, что впоследствии приводило к показу целевой рекламы.

По предварительному соглашению, пользователи смогут получить до 20 долларов за каждое устройство с Siri, которым они пользовались. Иск касается периода с 17 сентября 2014 года по 31 декабря 2024 года, когда была внедрена функция «Привет, Siri».

Согласно оценкам, десятки миллионов пользователей могут быть вовлечены в иск. Apple отрицает нарушения, но согласилась на выплату, чтобы избежать дальнейших судебных разбирательств. В то же время аналогичный иск против Google также рассматривается в суде.

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