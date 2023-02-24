В результате американская компания стала единственной на рынке, которая запустит в продажу продукцию с процессорами, выпущенными по технологии 3 нм.

О том, что Apple выкупила у TSMC заказы на чипы по техпроцессу 3 нм до середины 2023 года сообщил DigiTimes. По их информации, компании Apple стали доступны все заказы на производство процессором с 3-нанометровым техпроцессом.

В результате другие производители попросту не смогут заказать у TSMC новые процессоры как минимум до второй половины 2023 года.

Новые процессоры, как предполагается, будут использованы в смартфонах iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, а также в новых MacBook Air. Новые чипы должны снизить энергопотребление на 35%, и конечно же они будут более производительными.