Apple все-таки выпустит складной iPhone или iPad, но в 2025 году

И хотя ранее инсайдеры говорили о том, что американская компания откладывает разработку и запуск своих складных смартфонов, новые данные указывают на то, что Apple все-таки сосредоточилась на этих проектах.

По данным Economic Daily, Apple сосредоточена на разработке и продвижении складных продуктов. Ожидается, что складной iPhone или iPad от Apple будет представлен к 2025 году.

Однако, на данный момент 80% устройств со складными экранами принадлежат Samsung и Huawei. Выход Apple на рынок виртуальной реальности с Vision Pro привлек внимание и способствовал развитию этой категории продуктов. Эксперты предсказывают, что складной iPhone или iPad также принесут значительные изменения на рынок.

Однако, Apple может задержать запуск своего складного продукта, так как сосредоточена на удобстве использования. Большинство первых складных устройств имели недостатки, поэтому Apple требуется время и ресурсы, чтобы соответствовать ожиданиям пользователей.

Отчеты говорят о том, что Apple уже долгое время работает над технологией складывания и разрабатывает прототипы складных iPhone в стиле flip. Однако технологии для предотвращения повреждений мягкой панели пока нет. Также сообщается, что Apple разрабатывает складной iPad.