Apple впервые с 2016 года стала мировым лидером на рынке смартфонов

Американская компания оказалась лидером на мировом рынке смартфонов по итогам четвертого квартала 2020 года.

В указанный период устройства Apple продавались даже лучше, чем аппараты от Samsung и Huawei.

Apple впервые за пять лет стала лидером по продажам на мировом рынке смартфонов, когда объёмы продаж составили 80 млн устройств.

При этом эта компания стала одной из немногих, которой получилось нарастить объёмы реализации, ведь если вести сравнение с четвертым кварталом 2019 года, то продажи выросли на 10 млн смартфонов.

Доля Apple в результате составила почти 15 процентов. А вот у Samsung доля снизилась на 12,5%. Если говорить о рынке смартфонов в целом, то он упал в прошлом году на 12,5 процента.