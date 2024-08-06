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Apple впервые за два года ограничила функционал Apple Music в РФ

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Редакция iPhones.ru заметила, что у российских пользователей Apple Music пропала важная вкладка «Обзор». В ней раньше публиковали анонсы новых альбомов, редакционные плейлисты и чарты исполнителей.

Но из-за ограничений в РФ контент стал «сырым». Многие треки были недоступны.

Вкладка стала исчезать с 24 июля. К 5 августа её не стало почти у всех. Топ-100 хитов теперь можно найти в поиске. Другие плейлисты тоже, но сложнее.

Возможно, Apple постепенно сворачивает поддержку сервиса в РФ, при этом на ПК и Android вкладка все еще есть.

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