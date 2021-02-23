Apple впервые за четыре года стала лидером рынка по продажам смартфонов

Apple уже давно потеряла сильные позиции на рынке смартфонов, но текущая ситуация с Huawei позволила iPhone снова стать самым популярным на глобальном рынке.

По данным аналитиков, в четвертом квартале прошлого года Apple смогла занять лидирующую позицию и по продажам обойти Samsung и Huawei.

Аналитическая компания Gartner посчитала, сколько было продано смартфонов. По их данным за отчетный период Apple продала 80 млн новых смартфонов. Год назад компания на глобальном рынке реализовала 70 млн ед. iPhone

По итогам четвёртого квартала доля iPhone на глобальном рынке составила 20%.

У компании Samsung продажи в четвертом квартале сократились и достигли 62 млн. ед. Доля корейского производителя опустилась до 16,2%.

Третье место теперь занимает Xiaomi, которая оказалась единственной, продемонстировавшей в период общего падения продаж смартфонов рост.

Почетное третье место Xiaomi обеспечило 43,4 мл проданных смартфонов. Это 11,3% рынка среди всех проданных «умных» телефонов.