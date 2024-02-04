Apple впервые в истории обошла Samsung по объемам поставок смартфонов в Индии и США

Исследования Counterpoint показали, что Apple впервые в истории обошла Samsung по объемам поставок телефонов в Индии и США.

В течение многих лет Samsung была безусловным лидером в этой области благодаря своей долгой истории на рынке смартфонов и широкому ассортименту телефонов для разных бюджетов.

Apple, с другой стороны, всегда стремилась использовать высококачественные материалы и предлагать передовые процессорные технологии, даже в своей бюджетной серии «iPhone SE».

Несмотря на то, что годовые мировые продажи телефонов фактически снизились на 4% по сравнению с предыдущим годом, рост Apple был непрерывным. Apple впервые возглавила рейтинг смартфонов, проданных за год.

Хотя значительная доля продаж Apple приходится на США и Индию, позиции компании в Китае оставляют желать лучшего. После возвращения Huawei на китайский рынок Apple, кажется, потерпела поражение от других китайских производителей.

Причиной резкого роста продаж Apple может быть увеличивающееся желание потребителей приобретать устройства более высокого класса со временем, и статистика фактически подтверждает этот факт.

Наблюдается снижение как объемов поставок, так и темпов продаж бюджетных устройств Samsung. Годовая выручка Apple достигла рекордных 203 миллиарда долларов в 2023 году.

Источник: gizmochina.