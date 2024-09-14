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Apple впервые публично раскрыла объём оперативной памяти в iPhone 16

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Ранее об объёме оперативной памяти сообщили зарубежные источники, а недавно информацию подтвердил представитель компании. Apple до этого никогда не озвучивала данные об объёме оперативной памяти в своих устройствах, но в этом году всё изменилось.

Apple впервые публично раскрыла объём оперативной памяти в iPhone 16

Старший вице-президент Apple по аппаратным технологиям Джонни Сруджи в интервью для YouTube-канала Geekerwan поделился подробностями о новых моделях iPhone 16.

В отличие от моделей iPhone 15 и 15 Plus, которые имеют 6 ГБ оперативной памяти, iPhone 15 Pro и 15 Pro Max оснащены 8 ГБ. Это увеличение объема оперативной памяти стало одной из причин, по которой базовые модели не поддерживают систему Apple Intelligence. Все четыре модели iPhone 16 поддерживают эту систему, отчасти благодаря 8 ГБ оперативной памяти.

Сруджи подтвердил объем оперативной памяти, отметив, что это первый случай, когда Apple публично раскрыла данный параметр. Он объяснил, что увеличение объема связано не только с поддержкой Apple Intelligence, но и с общей производительностью, особенно в требовательных приложениях и играх.

Вице-президент подчеркнул важность интеграции программного и аппаратного обеспечения, что позволяет оптимизировать использование памяти и вычислительных ресурсов, делая 8 ГБ оптимальным выбором для новых моделей.

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