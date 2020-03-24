Apple возобновила работу над беспроводной зарядкой AirPower

Аналитик Джон Проссер заявил, что компания Apple возобновила работу над своей беспроводной зарядкой AirPower.

В ней переделывают практически все. Основная проблема при создании зарядки была связана с программным обеспечением и системой охлаждения, так как AirPower получила несколько катушек на разной высоте.

По задумке, зарядка автоматически должна распознавать гаджет не зависимо от того, где он лежит и заряжать его с определенной силой тока.

Причем все параметры зарядки устройства должны были отображаться на iPhone. Для такой сложной работы в AirPower хотели зашить особую версию iOS.

В итоге у компании не получилось заставить AirPower работать, так как планировалось и проект закрыли.

По данным аналитика, сейчас возобновили работу над беспроводной зарядкой, но ее решили переделать полностью, начиная от внешнего покрытия и заканчивая внутренней частью.