Apple возобновила продажи снятых с производства iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max

Речь идет о возобновлении продаж восстановленных смартфонов, поставки которых уже начались в США.

На американском рынке iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max обойдутся на 100-170 долларов дешевле, в сравнении с новыми экземплярами.

Уже скоро восстановленные аппараты должны появится в продаже и на других рынках.

Стоит отметить, что модели iPhone 11 Pro и 11 Pro Max сняли с производства с запуском нового поколения смартфонов, поэтому они снова стали доступны для покупки только в восстановленном виде, но это не касается базового iPhone 11.

Напомним, что американская компания Apple давно предлагает на рынке восстановленные устройства, которые перед продажей получают новые аккумуляторы, замененные экраны, корпус и другое.

При этом на такие модели компания дает гарантию на год.