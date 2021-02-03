Apple возобновила продажи снятых с производства iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max

Apple возобновила продажи снятых с производства iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max03.02.2021 16:53
Речь идет о возобновлении продаж восстановленных смартфонов, поставки которых уже начались в США.
На американском рынке iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max обойдутся на 100-170 долларов дешевле, в сравнении с новыми экземплярами.
Уже скоро восстановленные аппараты должны появится в продаже и на других рынках.
Стоит отметить, что модели iPhone 11 Pro и 11 Pro Max сняли с производства с запуском нового поколения смартфонов, поэтому они снова стали доступны для покупки только в восстановленном виде, но это не касается базового iPhone 11.
Напомним, что американская компания Apple давно предлагает на рынке восстановленные устройства, которые перед продажей получают новые аккумуляторы, замененные экраны, корпус и другое.
При этом на такие модели компания дает гарантию на год.
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