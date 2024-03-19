Apple возможно решила главную проблему смартфонов с гибкими экранами

Компания Apple запатентовала новую технологию гибкого дисплея для мобильных устройств, которая обещает решить проблемы складок по линии сгиба и царапин.

По данным патента, экран будет тоньше в области сгиба и может быть сделан из специального полимера, который предотвращает образование морщин при механическом воздействии.

Кроме того, Apple планирует изменить состав защитного стекла, чтобы поверхность экрана была более твёрдой и устойчивой к царапинам.

Пока нет информации о том, когда компания представит устройство с этим новым гибким экраном, возможно, они пока только защищают свою интеллектуальную собственность и не готовятся к выпуску таких устройств в ближайшем будущем.