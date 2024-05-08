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Apple возможно разработает электрокар совместно с автобрендом Rivian

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Согласно информации издания DigiTimes, корпорация Apple ведет обсуждения о возможном партнерстве с американским производителем электромобилей Rivian. Несмотря на отмену собственного проекта по выпуску автомобиля, Apple рассматривает варианты сотрудничества с Rivian.

Детали переговоров не разглашаются, однако аналитики предполагают, что Apple может обсуждать сделку по выпуску автомобиля совместно с Rivian или интеграцию своих технологий, например, мультимедийной системы Apple CarPlay, в автомобили Rivian.

Ранее Apple также рассматривала возможность сотрудничества с Hyundai, но переговоры не привели к конкретным результатам.

Издание Appleinsider отмечает, что DigiTimes обладает надежной репутацией в отношении информации из цепочки поставок. Однако на данный момент нельзя сделать окончательных выводов о характере партнерства между Apple и Rivian.

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