Apple, возможно, изучает альтернативу архитектуре Arm с открытым исходным кодом

Apple, возможно, изучает возможность использования альтернативы с открытым исходным кодом для архитектуры Arm, которую она использует в своих продуктах на протяжении десятилетий.

Согласно недавно опубликованному объявлению о вакансиях , обнаруженному Томом Аппаратным обеспечением , Apple ищет инженера, который специализируется на RISC-V, наборе инструкций по архитектуре с открытым исходным кодом, который позволяет производителям устройств создавать свои собственные чипы без необходимости платить лицензию или роялти. . В настоящее время Apple использует архитектуру Arm в своих продуктах и ​​платит компании гонорар за использование своего набора инструкций.

В описании вакансии Apple говорится, что инженер будет внедрять «инновационные решения RISC-V и современные процедуры» в продукты Apple. В частности, Apple надеется, что будущие инженеры смогут работать с набором инструкций RISC-V, а также иметь представление о Arm.

Том Аппарат предполагает, что, если бы Apple приняла набор команд RISC-V с открытым исходным кодом, это могло бы сэкономить компании деньги, поскольку ей не нужно было бы платить Arm лицензионный сбор за свой набор команд.

Каждое ядро ​​Arm требует, чтобы Apple платила Arm лицензионный сбор, а поскольку количество ядер для таких вещей, как контроллеры SSD и умные часы, будет только увеличиваться, выплаты Apple в пользу Arm будут только расти. Таким образом, замена хотя бы некоторых ядер Arm ядрами RISC-V может ежегодно экономить Apple миллионы долларов на выплатах роялти …

Список вакансий является подтверждением того, что Apple изучает возможность использования RISC-V, но еще неизвестно, решит ли компания внедрить технологию с открытым исходным кодом. В прошлом году Apple стала больше полагаться на Arm, поскольку Apple в настоящее время переводит свою линейку Mac на процессоры на базе Arm, а не на Intel.