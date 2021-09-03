Apple, возможно, изучает альтернативу архитектуре Arm с открытым исходным кодом

Apple, возможно, изучает возможность использования альтернативы с открытым исходным кодом для архитектуры Arm, которую она использует в своих продуктах на протяжении десятилетий.
Согласно недавно опубликованному объявлению о вакансиях , обнаруженному Томом Аппаратным обеспечением , Apple ищет инженера, который специализируется на RISC-V, наборе инструкций по архитектуре с открытым исходным кодом, который позволяет производителям устройств создавать свои собственные чипы без необходимости платить лицензию или роялти. . В настоящее время Apple использует архитектуру Arm в своих продуктах и платит компании гонорар за использование своего набора инструкций.
В описании вакансии Apple говорится, что инженер будет внедрять «инновационные решения RISC-V и современные процедуры» в продукты Apple. В частности, Apple надеется, что будущие инженеры смогут работать с набором инструкций RISC-V, а также иметь представление о Arm.
Том Аппарат предполагает, что, если бы Apple приняла набор команд RISC-V с открытым исходным кодом, это могло бы сэкономить компании деньги, поскольку ей не нужно было бы платить Arm лицензионный сбор за свой набор команд.
Каждое ядро Arm требует, чтобы Apple платила Arm лицензионный сбор, а поскольку количество ядер для таких вещей, как контроллеры SSD и умные часы, будет только увеличиваться, выплаты Apple в пользу Arm будут только расти. Таким образом, замена хотя бы некоторых ядер Arm ядрами RISC-V может ежегодно экономить Apple миллионы долларов на выплатах роялти …
Список вакансий является подтверждением того, что Apple изучает возможность использования RISC-V, но еще неизвестно, решит ли компания внедрить технологию с открытым исходным кодом. В прошлом году Apple стала больше полагаться на Arm, поскольку Apple в настоящее время переводит свою линейку Mac на процессоры на базе Arm, а не на Intel.