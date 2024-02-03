Apple вновь стала самой уважаемой компанией в мире

Рейтинг самых уважаемых компаний, составленный журналом Fortune, подтверждает ведущие позиции Apple, Microsoft, Amazon и Alphabet (Google) в мировом бизнесе.

Они не только имеют высокую финансовую устойчивость и глобальную конкурентоспособность, но и являются лидерами в инновациях, социальной ответственности и интернет-сервисах.

Apple, занявшая первое место в рейтинге, демонстрирует стабильность и продолжает привлекать внимание своими инновационными продуктами и экосистемой.

Microsoft, занявшая второе место, продолжает развиваться в области программного обеспечения и предоставлять решения для бизнеса.

Amazon, на третьем месте, продолжает быть лидером в сфере интернет-сервисов и продаж, а Alphabet (Google) успешно конкурирует в этой же сфере и продолжает инновационные разработки.

Источник: Fortune.