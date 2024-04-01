Apple внесла iPhone 6 Plus в список «устаревших», а iPad mini 4 стал «винтажным»

Apple объявила iPhone 6 Plus «устаревшим», что означает прекращение предоставления услуг ремонта и обслуживания для этой модели.

Компания считает устройство устаревшим, если прошло семь лет с момента его последней продажи.

В то же время, iPhone 6 пока еще не получил такой статус, так как он был снят с продаж только в сентябре 2016 года.

С другой стороны, Apple теперь относит iPad mini четвертого поколения к «винтажным» устройствам. Эта категория применяется к устройствам, которым исполнилось пять лет с момента окончания продаж.

Однако, магазины Apple и авторизованные сервисные центры будут продолжать предлагать ремонт таких устройств в течение двух лет, при наличии соответствующих запчастей.