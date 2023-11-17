Apple внедрит в iPhone поддержку продвинутых сообщений RCS

Согласно информации от ресурса 9to5mac, Apple планирует внедрить систему обмена сообщениями RCS на своих устройствах уже в 2024 году. В отличие от Android, где RCS уже используется, у Apple ранее не было таких планов.

Представители компании сообщили, что они считают универсальный профиль RCS более совместимым по сравнению с SMS или MMS. Они уверены, что RCS будет работать вместе с iMessage, который останется лучшим и наиболее безопасным средством обмена сообщениями для пользователей Apple.

Отмечается, что Apple приняла такое решение, вероятно, под давлением регуляторов. Если бы не вмешательство регуляторов, компания, возможно, не пошла бы на этот шаг. Планируемое внедрение RCS на устройства Apple будет положительным событием для пользователей, так как они смогут наслаждаться улучшенной совместимостью и функциональностью при обмене сообщениями.