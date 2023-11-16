Apple внедрит продвинутую систему охлаждения в iPhone 16

По информации, полученной от источника Kosutami, Apple планирует внедрить графеновую систему отвода тепла в iPhone 16, чтобы решить проблему перегрева. Дополнительно, модели iPhone 16 Pro и Pro Max могут получить металлические корпуса аккумуляторов для снижения нагрева.

По словам издания MacRumors, этот шаг, вероятно, является ответом на проблемы с перегревом, с которыми столкнулись владельцы iPhone 15 Pro. Ранее в этом году Apple уже решила эти проблемы с помощью обновления программного обеспечения.

Графен, материал с высокой теплопроводностью, может превзойти медь, которая в настоящее время используется для радиаторов iPhone. Apple уже проявляла интерес к графену и подавала патенты, связанные с его использованием для рассеивания тепла в портативных устройствах.

Кроме того, несколько лет назад Apple заменила корпус аккумулятора Apple Watch Series 7 с черной фольги на металлический. Поэтому, аналогичное изменение в iPhone кажется вполне вероятным.