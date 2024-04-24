Apple внедрит «Калькулятор» в iPadOS 18 для iPad уже в мае

Apple представит долгожданное приложение «Калькулятор» для iPad в операционной системе iPadOS 18 в 2024 году.

После многолетнего ожидания пользователи iPad наконец получат приложение «Калькулятор» в своих устройствах.

С первого поколения планшетов, выпущенного в 2010 году, пользователи выражали желание иметь доступ к удобному инструменту для математических расчетов, и Apple наконец решила удовлетворить их потребности.

Согласно сообщению издания ZDNET, новые модели iPad будут представлены в мае текущего года.

Ожидается, что на конференции WWDC, запланированной на 10 июня, разработчики компании анонсируют обновления операционных систем iOS, iPadOS, visionOS и macOS, а также представят долгожданное приложение «Калькулятор» для iPad.