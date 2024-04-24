Главная » Новости

Apple внедрит «Калькулятор» в iPadOS 18 для iPad уже в мае

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Apple представит долгожданное приложение «Калькулятор» для iPad в операционной системе iPadOS 18 в 2024 году.

После многолетнего ожидания пользователи iPad наконец получат приложение «Калькулятор» в своих устройствах.

С первого поколения планшетов, выпущенного в 2010 году, пользователи выражали желание иметь доступ к удобному инструменту для математических расчетов, и Apple наконец решила удовлетворить их потребности.

Согласно сообщению издания ZDNET, новые модели iPad будут представлены в мае текущего года.

Ожидается, что на конференции WWDC, запланированной на 10 июня, разработчики компании анонсируют обновления операционных систем iOS, iPadOS, visionOS и macOS, а также представят долгожданное приложение «Калькулятор» для iPad.

Apple проведет презентацию новых продуктов 7 мая

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.