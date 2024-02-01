Apple Vision Pro появится в продаже на рынке РФ весной по цене 500 000 рублей

Российским СМИ стало известно о сроках появления в продаже нашумевшей гарнитуры смешанной реальности от Apple.

Помимо сроков выхода выяснилось, что стоимость новинки Apple Vision Pro окажется достаточно высокой, а пользователи столкнутся с определенными проблемами из-за ограничений.

Итак, как выяснили «Известия», Apple Vision Pro появится в продаже на рынке РФ весной, а ее стоимость составит 500 000 рублей. В частности, желающие смогут приобрести гарнитуру в марте. На американском рынке продажи стартуют в феврале, из этой страны и будут поставлять устройство, поэтому в нашей стране оно появится позже.

Для россиян предложат три версии Apple Vision Pro с разным объемом памяти. Так, версия на 256 ГБ получит ценник 487 тыс. рублей, вариант с 512 ГБ оценят в 516 тыс. рублей, а самый дорогой вариант с объемом памяти 1 ТБ будут продавать за 544 тыс. рублей.

Однако пользователи в России столкнутся и с определенными трудностями при использовании гарнитуры, в числе которых отсутствие поддержки русского языка, а также работа исключительно с американским Apple ID