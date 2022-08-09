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Apple вернула в iPhone простейшую функцию после 5 лет её отсутствия

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Это не первый подобный случай, когда разработчики возвращают в новые версии программного обеспечения старые функции.

В пятой бета-версии iOS 16 для разработчиков нашли возможность активации заряда в процентах на значке аккумулятора.

Эта функция исчезла со смартфонов с момента выхода iPhone X, в котором дебютировала система FaceID. Из-за выреза в экране не осталось места для размещения процентов заряда аккумулятора.

В iOS 16 заряд в процентах уже будет размещен непосредственно в самом значке аккумулятора.

Пока новую функцию обнаружили в iPhone X, iPhone XS, iPhone 12 и iPhone 13, но вот в iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini и iPhone 13 mini ее нет.

Пока неизвестно будет ли это на постоянной основе, и появятся ли на остальных смартфонах проценты в значке аккумулятора.
Напомним, iPhone 14 будет представлен в сентябре.

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