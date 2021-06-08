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Обзоры рынков

Apple ведет переговоры с китайскими производителями аккумуляторов для электромобилей Apple Car

08.06.2021 16:10

Согласно новому отчету Reuters, Apple ведет «предварительные переговоры» с двумя китайскими компаниями о поставках аккумуляторов для будущего Apple Car.

Apple ведет переговоры с китайскими производителями аккумуляторов для электромобилей Apple Car

Apple ведет переговоры с китайскими CATL и BYD о поставках аккумуляторов для планируемого электромобиля, сообщили четыре человека, осведомленных в этом вопросе.

Обсуждения могут быть изменены, и неясно, будут ли достигнуты соглашения с CATL или BYD, заявили люди, которые отказались называть свое имя, поскольку обсуждения являются частными.

Говорят, что одним из условий Apple для поставщиков аккумуляторов является строительство производственных мощностей в США.

Тем не менее, CATL, который является крупнейшим в мире производителем автомобильных аккумуляторов и поставляет продукцию нескольким крупным автопроизводителям, включая Tesla, по сообщениям, «неохотно» строит завод в США из-за продолжающейся политической напряженности между Пекином и Вашингтоном, в дополнение к расходам, которые могут быть вовлеченный.

Согласно источникам Reuters, Apple выступает за использование литий-железо-фосфатных батарей, которые дешевле производить, поскольку в них используется железо вместо никеля и кобальта, которые стоят дороже. Однако неясно, затрагивали ли обсуждения с CATL и BYD какие-либо собственные технологии или разработки Apple.

За последние несколько месяцев появилось множество сообщений, в том числе противоречивых, о потенциальных особенностях «яблочной машины».

Apple, похоже, интенсивно исследует все аспекты проектирования и производства автомобилей, но есть вопросы относительно того, какую форму может принять проект Apple по автомобилю, причем некоторые отчеты предполагают, что Apple, возможно, попытается использовать свои знания в области программного обеспечения и проектирования микросхем для создания своего рода следующего: платформа для автомобилей поколения для использования другими производителями.

Bloomberg в январе сообщил, что беспилотный автомобиль Apple все еще находится на ранней стадии разработки, и до него еще не менее пяти лет, в то время как надежный аналитик Apple Минг-Чи Куо считает, что запуск автомобиля вряд ли произойдет раньше 2025 года .

Сообщается, что Apple также потеряла «нескольких» топ-менеджеров из своего внутреннего проекта «Apple Car» под кодовым названием «Проект Титан», что потенциально может помешать запуску беспилотного автомобиля.

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