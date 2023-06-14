Apple ведет переговоры с Евросоюзом по загрузке приложений из сторонних источников

Евросоюз заставил Apple перейти на USB-C на смартфонах iPhone, но более удобный разъем для зарядки и передачи данных впервые применят только на iPhone 15.

Новый закон Евросоюза также заставляет Apple открыть возможность установки приложений из альтернативных источников.

Apple сейчас допускает установку приложений из App Store, конечно есть обходные пути по установке программ на смартфоны под управлением iOS, но они не являются надежными и требуют подключения аппарата к компьютеру.

Компания Apple сейчас активно работает с Евросоюзом, чтобы выполнить все требования, и создать условия для установки программ из других магазинов приложений, которых пока нет.

По слухам, устанавливать программы можно будет только пользователям проживающим в ЕС, для этого в iOS уже есть инструмент определяющий местоположение смартфона на основе номера телефона, GPS и ряда других параметров.