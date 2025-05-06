Apple ведет переговоры о переносе производства iPhone в Индию

Министр связи Индии Джотирадитья Синдиа объявил, что компания Apple в ближайшие годы полностью перенесет производство телефонов iPhone в Индию. Об этом сообщает агентство Press Trust of India.

На пресс-конференции в Нью-Дели Синдиа отметил, что Apple приняла решение о закупке и производстве всех своих мобильных телефонов в Индии в обозримом будущем. По его словам, такой шаг является «разумным экономическим решением для каждого производителя телекоммуникационного оборудования».

Компания Apple активно работает над сокращением зависимости от китайских производственных мощностей, стремясь обойти действующие тарифные ограничения и укрепить свои позиции на мировом рынке. На сегодняшний день производственные предприятия Apple в Индии способны обеспечивать около трети годового спроса на iPhone на рынке США.

Перенос производства рассматривается как часть долгосрочной стратегии диверсификации цепочек поставок и усиления экономического сотрудничества между Apple и Индией, одной из крупнейших развивающихся экономик мира.