Apple в третьем квартале 2024 года вернулась в ТОП-5 брендов смартфонов в КНР

Согласно предварительным данным Международной корпорации обработки данных (IDC), поставки смартфонов в Китае в третьем квартале 2024 года увеличились на 3,2% по сравнению с прошлым годом, достигнув 68,8 миллиона единиц.

Это уже четвёртый квартал подряд роста, обусловленного значительным обновлением устройств и повышенным спросом со стороны потребителей.

Аналитик IDC Артур Го отметил, что интерес к новым смартфонам остается высоким, несмотря на экономические трудности. Возвращение Apple в пятёрку крупнейших производителей связано с успешным запуском новой серии iPhone 16, продажи которой показывают стабильные результаты. Ожидается, что предстоящие рекламные кампании и запуск Apple Intelligence будут способствовать дальнейшему росту.

Китайские бренды, такие как vivo, Huawei и Xiaomi, также внесли свой вклад в рост рынка Android, который увеличился на 3,8% благодаря двузначному росту каждой из компаний. Vivo сохранила лидерство на рынке, эффективно позиционируя свои основные и дополнительные бренды.

Huawei показывает значительное возвращение, демонстрируя рост продаж на протяжении четырёх кварталов подряд. Ожидается, что запуск первого в мире трёхскладного телефона ускорит развитие рынка складных устройств. Xiaomi продолжает расти уже пятый квартал подряд, удовлетворяя потребности как бюджетных, так и премиум-сегментов.

Honor заняла пятое место, благодаря популярным моделям, таким как X50, которые укрепили её позиции в ценовом сегменте от 100 до 200 долларов. Новые устройства, включая Magic Flip и Magic V3, позволили компании занять второе место на рынке складных смартфонов.

Аналитик IDC Джейкоб Чжу отметил, что положительная динамика сохранится и в четвёртом квартале, благодаря раннему запуску флагманских моделей и старту фестиваля покупок Singles Day.