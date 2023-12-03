Apple в США стала продавать восстановленные наушники AirPods Pro 2

В США Apple начала продажу восстановленных беспроводных наушников AirPods Pro 2 по сниженной цене, сообщает издание 9to5Mac. Восстановленные наушники AirPods Pro 2 имеют кейс с разъемом для зарядки Lightning, в отличие от новой версии, которая была представлена с разъемом USB-C после анонса iPhone 15-й серии в сентябре.

Apple утверждает, что восстановленные AirPods прошли «тщательный ремонт перед продажей». Покупателям предоставляется гарантия на один год и 14-дневная политика возврата. Кроме того, для восстановленных устройств можно оформить дополнительную страховку AppleCare.

При покупке восстановленных AirPods Pro 2 недоступны услуги гравировки на корпусе и подарочная упаковка. Ограничено количество доступных для покупки восстановленных товаров.

В магазинах Apple в США восстановленные AirPods Pro 2 продаются по цене $209, что на $40 меньше, чем стоимость новых наушников. Это предоставляет покупателям возможность приобрести эти наушники по более выгодной цене.