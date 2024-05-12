Apple в следующем обновлении хочет добавить в Siri генеративный ИИ

В следующем обновлении Siri, помощник от Apple, может получить искусственный интеллект, сообщают СМИ. Это обновление включит генеративный искусственный интеллект, который позволит Siri вести более естественные разговоры и отвечать на вопросы более гибко, в отличие от предоставления однотипных ответов.

Руководители Apple приняли решение о внедрении генеративного искусственного интеллекта в Siri после осознания «отставания» этого помощника.

Ожидается, что значительно улучшенная Siri будет представлена на конференции разработчиков в июне. Новая версия Siri станет более разговорчивой и универсальной благодаря генеративному искусственному интеллекту. Однако это обновление является только первым шагом.

Apple планирует интегрировать генеративный искусственный интеллект во все свои продукты и рассматривает возможность лицензирования дополнительных моделей искусственного интеллекта у Google и других компаний.

Для поддержки этих достижений новые модели iPhone будут оснащены увеличенным объемом памяти.