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Apple в России предложит новый специальный аккумулятор-магнит

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Apple представила новый внешний аккумулятор для текущего поколения iPhone.
Новая внешняя батарея MagSafe Battery Pack очень сильно отличается от предыдущих, она к iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max крепится к задней панели с помощью магнитов, и передает питание встроенному аккумулятору беспроводным способом.

Apple в России предложит новый специальный аккумулятор-магнит

В США MagSafe Battery Pack стоит 99 долларов, а в России его в дальнейшем можно будет купить за 9 490 рублей.

Новинка позиционируется не только как внешний аккумулятор для iPhone, но так же как и настольная беспроводная зарядка мощностью 15 Вт.

Для работы с MagSafe Battery Pack на смартфонах серии iPhone 12 должна быть установлена прошивка 14.7 или более свежая.

Производитель не раскрыл ёмкость MagSafe Battery Pack, но судя по изображению емкость аккумулятора составляет 1460 мАч.

Apple в России предложит новый специальный аккумулятор-магнит

iPhone MagSafe Battery Pack
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