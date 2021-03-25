Apple в рекламе выдала iPhone 12 за неубиваемый смартфон

Apple в рекламе выдала iPhone 12 за неубиваемый смартфон25.03.2021 23:29
Американская компания выпустила новый рекламный ролик, который привлек внимание поклонников, ведь в рекламе iPhone 12 является «неубиваемым аппаратом».
В коротком видеоролике показывают женщину, которая пытается предотвратить падение смартфона, но у нее это не получается.
В результате смартфон падает лицевой панелью, но не получает повреждений.
В конце рекламы компания делает акцент на керамическое стекло Ceramic Shield, которое прочнее, чем любое другое стекло.
Видео заканчивается подписью «Расслабьтесь, это iPhone».
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