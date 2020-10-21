Apple в ноябре анонсирует свой первый кремниевый процессор для Mac

После того , как в сентябре были представлены модели Apple Watch и iPad , а в октябре — множество iPhone 12 и HomPod mini , теперь ходят слухи, что Apple представит свои грядущие Mac на базе кремния в ноябре.

Первоначально компания заявила во время WWDC 2020, что новые Mac появятся в 2020 году, и, поскольку их еще не было, многие предполагают, что официальная презентация состоится в следующем месяце. По словам известного аналитика Apple Джона Проссера, Apple проведет это специальное мероприятие 17 ноября. Мероприятие будет посвящено анонсу новых компьютеров Mac, одним из которых будет грядущий чип Apple Silicon, который заменит процессоры Intel. На этом мероприятии также будет объявлен самый дешевый MacBook.

Ходят слухи, что Apple Silicon Mac будет выпущен в давно невиданном 12-дюймовом формате, а компьютеры, оснащенные процессорами ARM Mac, будут использовать 5-нанометровый техпроцесс TSMC. Таким образом, Apple может сохранить стоимость каждого процессора на уровне 75 долларов США, что составляет примерно четверть процессора, предоставленного Intel, которая изначально была постоянным партнером.

Проссер говорит, что Apple объявит о мероприятии 10 ноября, за неделю до фактического мероприятия, что является аналогичным подходом, который компания использовала в последние пару месяцев.