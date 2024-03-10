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Apple в новые iPad Air и iPad Pro внедрит селфи-камеру с альбомной ориентацией

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Ожидается, что новые модели iPad Air и iPad Pro от Apple получат фронтальную камеру с альбомной ориентацией, согласно информации опытного информатора Weibo Instant Digital.

В настоящее время пользователи сталкиваются с проблемой, когда при использовании FaceTime в альбомной ориентации изображение не отображается по центру экрана.

Apple уже предприняла некоторые шаги для решения этой проблемы в iPad 10-го поколения, и теперь ожидается, что это улучшение будет распространено на будущие модели iPad Air и iPad Pro.

Код, найденный в iOS 17.4, также указывает на альбомную ориентацию камеры в будущем iPad Pro. Однако остается неясным, как будет решена проблема с расположением камеры, учитывая магнитное подключение Apple Pencil к боковой панели iPad Pro и iPad Air для зарядки.

Возможно, Apple также представит новую версию Apple Pencil вместе с обновленными моделями iPad, чтобы решить эту проблему.

Ожидается, что обновленные модели iPad Air и iPad Pro с OLED-дисплеем появятся в ближайшее время и будут включать изменения в дизайне.

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