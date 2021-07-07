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Apple в iPhone начнет использовать боковой сканер отпечатков пальцев

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Вынужденное ношение масок показало, что разблокировка iPhone по лицу имеет серьезный недостаток, так как пользователю нужно постоянно снимать маску с лица, чтобы разблокировать аппарат.
Предположительно, Touch ID в кнопке питания появится в будущих iPhone, ведь компания уже успешно использует данное решение на iPad Air.

В сети опубликовали патент, в котором отображено превью экрана блокировки при нажатии на кнопку питания.

В патенте изобразили устройство с кнопкой блокировки питания на торце, при касании которой происходит разблокировка гаджета.

Пока неизвестно, доберется ли такое решение до смартфонов, ведь многие эксперты уверены, что в iPhone появится подэкранный сканер отпечатка пальца.

Apple iPhone
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