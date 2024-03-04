Главная » Новости

Apple в Европе получила самый крупный штраф за всю историю компании

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Европейская комиссия вынесла решение о признании Apple виновной в антимонопольных нарушениях по жалобе Spotify, и назначила компании штраф в размере €1,84 млрд. Это самый крупный штраф, который когда-либо был наложен на Apple.

Жалоба Spotify, поданная в 2019 году, касалась того, что Apple требует у разработчиков платить комиссию в размере 30% от покупок, совершаемых через приложение, и не дает возможности обойти использование Apple Pay. Европейская комиссия заявила, что такие ограничения создают несправедливые условия конкуренции.

Apple выразила недовольство решением Европейской комиссии и заявила о намерении обжаловать его в суде.

Глава антимонопольного ведомства ЕС, Маргрет Вестагер, отметила, что Apple злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке приложений для потоковой передачи музыки в течение десяти лет. Компания запрещала разработчикам информировать потребителей о доступных за пределами экосистемы Apple альтернативных и более дешевых вариантах подписки. Это нарушает антимонопольные правила ЕС.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.