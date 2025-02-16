Apple в апреле добавит новые функции в гарнитуру Vision Pro

Компания Apple планирует внедрить функцию Apple Intelligence в свою гарнитуру Vision Pro и обновить режим для гостевых пользователей. Эти изменения станут частью обновления программного обеспечения visionOS 2.4, которое ожидается в апреле.

Apple Intelligence будет включать такие функции, как интерфейс Writing Tools и приложение Image Playground. Гарнитура, оснащённая чипом Mac M2, сможет обрабатывать искусственный интеллект на устройстве.

Это обновление происходит на фоне анонса Google своей операционной системы смешанной реальности Android XR. Apple стремится привлечь покупателей к Vision Pro, которая стоит 3500 долларов и продаётся в ограниченных объёмах.

Также в Vision Pro появится новое приложение для просмотра пространственного контента, включая 3D-изображения. 21 февраля Apple выпустит видео о сёрфинге в Арктике для гарнитуры.

Обновление также включает новый режим для гостей, позволяющий делиться устройством с другими пользователями через iPhone, упростив процесс настройки доступа к приложениям.