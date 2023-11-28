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Apple в 2024 году выпустит сразу четыре модели AR-шлема Vision Pro 2

Автор На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

Apple готовится к началу массового производства своего первого продукта в сфере смешанной реальности, Vision Pro, как сообщается в интернете. Предполагается, что процесс стартует уже в декабре 2023 года. Первая партия Vision Pro составит около 400 тысяч устройств, а к 2024 году компания планирует продать 1 миллион гарнитур, с возможным увеличением этой цифры до 10 миллионов к 2026 году.

Интересно, что Vision Pro будет иметь значительный процент участия китайских поставщиков в цепочке поставок, достигающий 60%. Это свидетельствует о тесном взаимодействии Apple с китайскими партнерами для создания этого продукта.

Стоимость компонентов Vision Pro оценивается примерно в $1700, что указывает на использование передовых технологий и подчеркивает высокое качество нового устройства.

Кроме того, недавно стало известно, что Apple работает над разработкой четырех новых шлемов, планируемых к выпуску в 2024 году. Один из них будет представлен в премиум-сегменте, в то время как другой будет более доступным по цене. Пока нет деталей о двух оставшихся версиях, но Apple стремится удовлетворить разнообразные предпочтения пользователей.

Vision Pro 2
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