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Apple уже тестирует прототип iPhone с гибким экраном Samsung

11.09.2020 12:58

За последний год Samsung выпустила четыре складных смартфона и планирует выпустить больше таких устройств в будущем. Теперь похоже, что Apple, наконец, готова начать разработку собственного складного iPhone. Согласно новому отчету, производитель iPhone заказал складные экранные панели у южнокорейского технологического гиганта.

Leakster Ice Universe упомянул на Weibo, что Apple попросила Samsung Display поставить большое количество складных панелей OLED-экранов. Говорят, что Apple будет использовать складные панели для тестирования складных iPhone на стадии прототипа. Однако это не первый раз, когда компания из Купертино запрашивает складные панели. Еще в 2019 году ETNews утверждал, что подразделение Samsung по производству дисплеев доставило Apple несколько образцов. Это означает, что Apple теперь может находиться на более глубоких этапах разработки складных iPhone.

Apple уже тестирует прототип iPhone с гибким экраном Samsung

Прямо сейчас существует большая путаница относительно возможного форм-фактора складного iPhone. Только время покажет, предпочитает ли Apple дизайн Galaxy Z Flip или Galaxy Z Fold 2. Известный лидер Джон Проссер однажды упомянул, что в прототипе складного iPhone в настоящее время используются два отдельных экрана, соединенных шарниром. Сообщается, что у него круглые края из нержавеющей стали и небольшой лоб на внешнем дисплее, на котором размещены датчики Face ID.

Даже Huawei, Microsoft и Motorola выпустили складные смартфоны, и теперь кажется, что Apple отстала в гонке. Скорее всего, складной iPhone появится через несколько лет, но Apple, как правило, быстро догоняет.

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