Apple уже начала продажи восстановленных ноутбуков MacBook Pro 13

Apple до этого восстановленные устройства начинала продавать как минимум через полгода после выхода гаджета, причем восстановленные устройства предлагались наряду с новыми и также имели гарантию 12 месяцев.

В этот раз компания нарушила все свои традиции и приступила к продажам через два месяца.

На рынке стали предлагать восстановленные ноутбуки MacBook Pro 13, в основе которых лежит фирменный чип Apple M1.

Такие ноутбуки стоят на 200 долларов дешевле новых. Так, версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ SSD накопителем можно купить за 1099 долларов.

Вариант с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD оценивается в 1269 долларов, тогда как новый MacBook Pro 13 с Apple M1 на рынке стоит 1499 долларов.

Напомним, восстановленные устройства Apple получают новый корпус, аксессуары, аккумулятор, а также новые серийный номер или IMEI, если установлен GSM модуль.