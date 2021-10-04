Apple увеличивает заказы на чипы для iPhone 13 и сокращает заказы на старые модели iPhone

Согласно новому отчету DigiTimes, Apple удалось увеличить количество заказов на чипы для своей новой линейки iPhone 13 , сократив эквивалентные заказы на модели iPhone старого поколения, которые компания до сих пор продает.

Источники сообщили, что Apple уменьшила количество заказов на чипы для iPhone старшего поколения, в то время как наращивание объемов производства пластин в TSMC для своего iPhone 13. Источники отметили, что Apple также не внесла никаких изменений в свои заказы на чипы, размещенные в TSMC на 2021 год.

Apple продолжает продавать iPhone 12, iPhone 12 mini и iPhone 11 в своем интернет-магазине, а также предлагает iPhone SE 2 для пользователей, которые предпочитают доступный «iPhone» с кнопкой «Домой». Apple прекратила выпуск «iPhone» XR, «iPhone 12» Pro и iPhone 12 Pro Max, когда в сентябре выпустила серию «iPhone 13».

В настоящее время Apple борется с задержками поставок всех конфигураций моделей iPhone 13, а также с задержками на три-четыре недели в США, Канаде и Великобритании. Модели старшего поколения тоже не намного лучше. На момент написания онлайн-заказы на «iPhone 12» и 12 mini сталкиваются с задержкой доставки от одной до двух недель, а заказы на iPhone 11 — до пяти недель.

Во время последнего отчета Apple по доходам генеральный директор Тим Кук предупредил, что дефицит в отрасли может повлиять на производство «iPhone» в ближайшие месяцы, в то время как повышенный спрос на новейшие модели iPhone вполне может усугубить проблемы с предложением. Аналитические отчеты показывают, что заказы на «iPhone 13» вызвали сильный ранний спрос, с минимальными препятствиями на краткосрочные компоненты для устройств, предполагая, что длительные оценки доставки являются результатом высокого спроса, а не низкого предложения.

Согласно сегодняшнему отчету, TSMC все еще находится на пути к переводу своей 3-нм техпроцесса на серийное производство во второй половине 2022 года, при этом ежемесячный объем производства для этого процесса должен достичь 55 000 пластин. Сообщается, что 3-нм техпроцесс TSMC будет впервые применен для производства микросхем «iPhone». В предыдущем отчете Nikkei Asia утверждалось, что Apple представит технологию 3-нм чипа следующего поколения в iPad Pro 2022 года .